Секс-рабство в ИГИЛ и прогрессивные монашки. «Сандэнс» открывается, несмотря на COVID-19
Кинофестиваль станет самым продвинутым кинофорумом «ковидной» эпохи.
Крупнейший фестиваль независимого кино «Сандэнс» стартует сегодня в США.
В этом году из-за коронавируса он состоится не только в офлайн, но и в интернете. К работе в условиях пандемии его руководство готовилось почти год. И похоже, это будет самый продвинутый «ковидный» кинофестиваль и самый интересный опыт виртуальной работы в чрезвычайных ситуациях.
В прошлом году «Сандэнс» едва успели провести до локдауна. А уже весной прошлого года его руководительница Табита Джексон вместе со всей командой начала готовиться к тому, что пандемия может затянуться. Это означало, что фестивалю пришлось бы либо перенести на неопределенное время сроки проведения, как это в итоге сделали большинство других кинофестивалей мира, либо приспособиться. «Сандэнс» выбрал второй вариант.
Нынешний фестиваль будет выглядеть следующим образом. Состоятся физические показы фильмов, причем не только традиционно в Парк-Сити в штате Юта, но и в кинотеатрах в 24 штатах (с соблюдением всех мер безопасности, разумеется). Это позволит многим зрителям не рисковать, путешествуя по стране, а наслаждаться кино в своем городе. Также была создана цифровая платформа, и фильмы можно будет смотреть онлайн, купив билеты. Запланированы онлайн-премьеры. Зрители в определенное время могут начать смотреть кино на своем компьютере или Smart TV, а после такого сеанса будут проводиться зум-встречи с группой создателей фильма. Аудитории предложат и видео-включения из Парк-Сити, зум-вечеринки и деловые мероприятия.
Так «Сандэнс» хочет создать фестивальную атмосферу, а не просто предоставить людям услуги онлайн-кинотеатра. Программа целиком будет доступна онлайн только для аудитории внутри США. Иностранная публика получит доступ лишь к некоторым и не самым популярным программам. Весь мир, конечно, надеется, что пандемия закончится, и мы вернемся к нормальной жизни. Но опыт нынешнего «Сандэнса» будет бесценным. Если человечество столкнется с другими опасными вирусами и с новыми пандемиями, в такие времена можно будет пользоваться наработками этого североамериканского кинофестиваля.
Что касается самого кино, то программа «Сандэнса» осталась неизменной. В ней, как обычно, четыре главных конкурсных секции — мировое и американское игровое кино, мировая и американская документалистика. Покажут, например, триллер «Джон и яма» о мальчике, который заманил в ловушку собственных родителей и держал их в плену, наконец получив возможность делать все, что ему угодно. Это кино снял испанский художник Паскуаль Систо, а сценарий написал Николас Джакобоне, обладатель премии «Оскар», сценарист «Бёрдмена» и «Бьютифул» и продюсер «Выжившего» с Леонардо ДиКаприо.
Другой многообещающий проект - режиссерский дебют актрисы Ребекки Холл «Переход». Это экранизация романа Неллы Ларсен, история двух девушек с афроамериканской кровью, одна из которых даже своему белому мужу-расисту не говорит о своих корнях и выдает себя за белую. Еще один интересный режиссерский дебют - «Земля» Робин Райт. Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, звезда «Форрест Гампа» и сериала «Карточный домик», Райт также сама сыграет главную роль, успешную женщину, пережившую потрясение и решившую бросить всё и жить отшельницей в горах Вайоминга.
Политики в программах фестиваля всегда было много, и нынешний год не исключение. «Мятежные сердца» - документальный фильм о прогрессивных монахинях, которые в середине 60-х способствовали стремительному росту числа девушек с учеными степенями по всей стране, а также и бросили вызов церковному патриархату в стране. Шведский документальный триллер «Сабайя» - о секс-рабстве в «Исламском государстве» (террористическая группировка, запрещена в РФ) и попытках международных правозащитных организаций освободить женщин. Важнейшая премьера фестиваля - «Иуда и черный мессия», драма студии Warner Bros. об одном из лидеров «Черных пантер» Фреде Хэмптоне, убитом ФБР.
Фестиваль завершится 3 февраля. В этом году он длится на 11 дней, как обычно, а всего семь. Всего в программах заявлено 72 полнометражных фильма. Победителей в конкурсных секциях определит международное жюри, причем, его членам не обязательно приезжать в США. Они получат возможность смотреть кино из дома и затем вынесут свой вердикт.
«Сандэнс» был основан в начале 80-х годов прошлого века Робертом Редфордом и название получил в честь его персонажа в фильме «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». За несколько десятилетий фестиваль превратился в огромное событие для киноиндустрии. Он проходит во второй половине января в крохотном городке Парк-Сити, горнолыжном курорте в штате Юта. Тут собираются не только зрители, но и представители киноиндустрии, заключаются важнейшие сделки по покупке прав на прокат фильмов-участников в разных странах мира. Также уже некоторое время регулярно проводятся выездные показы фильмов фестиваля в Лондоне и Гонконге.
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