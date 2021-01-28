Секс-рабство в ИГИЛ и прогрессивные монашки. «Сандэнс» открывается, несмотря на COVID-19

Крупнейший фестиваль независимого кино «Сандэнс» стартует сегодня в США.

В этом году из-за коронавируса он состоится не только в офлайн, но и в интернете. К работе в условиях пандемии его руководство готовилось почти год. И похоже, это будет самый продвинутый «ковидный» кинофестиваль и самый интересный опыт виртуальной работы в чрезвычайных ситуациях.

В прошлом году «Сандэнс» едва успели провести до локдауна. А уже весной прошлого года его руководительница Табита Джексон вместе со всей командой начала готовиться к тому, что пандемия может затянуться. Это означало, что фестивалю пришлось бы либо перенести на неопределенное время сроки проведения, как это в итоге сделали большинство других кинофестивалей мира, либо приспособиться. «Сандэнс» выбрал второй вариант.

Нынешний фестиваль будет выглядеть следующим образом. Состоятся физические показы фильмов, причем не только традиционно в Парк-Сити в штате Юта, но и в кинотеатрах в 24 штатах (с соблюдением всех мер безопасности, разумеется). Это позволит многим зрителям не рисковать, путешествуя по стране, а наслаждаться кино в своем городе. Также была создана цифровая платформа, и фильмы можно будет смотреть онлайн, купив билеты. Запланированы онлайн-премьеры. Зрители в определенное время могут начать смотреть кино на своем компьютере или Smart TV, а после такого сеанса будут проводиться зум-встречи с группой создателей фильма. Аудитории предложат и видео-включения из Парк-Сити, зум-вечеринки и деловые мероприятия.

Так «Сандэнс» хочет создать фестивальную атмосферу, а не просто предоставить людям услуги онлайн-кинотеатра. Программа целиком будет доступна онлайн только для аудитории внутри США. Иностранная публика получит доступ лишь к некоторым и не самым популярным программам. Весь мир, конечно, надеется, что пандемия закончится, и мы вернемся к нормальной жизни. Но опыт нынешнего «Сандэнса» будет бесценным. Если человечество столкнется с другими опасными вирусами и с новыми пандемиями, в такие времена можно будет пользоваться наработками этого североамериканского кинофестиваля.