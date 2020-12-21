Российский фильм «Дылда» стал лучшим по мнению кинокритиков США
Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала кинокартину российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» «Лучшим фильмом 2020 года на иностранном языке», сообщает пресс-служба ассоциации.
Лента «Дылда» рассказывает о двух фронтовых подругах, которые, вернувшись в послевоенный Ленинград, пытаются обрести новую мирную жизнь. Главные роли в фильме сыграли Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
Ранее на 72-м Каннском международном кинофестивале работа Балагова получила приз за лучшую режиссуру и специальную награду FIPRESCI международной федерации кинопрессы.
Также «Дылду» в список лучших фильмов 2020 года включила кинокритик газеты The New York Times Минола Даргис. Кроме того, фильм Балагова в свой личный ТОП включил экс-президент США Барак Обама.
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