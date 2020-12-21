Российский фильм «Дылда» стал лучшим по мнению кинокритиков США

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала кинокартину российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» «Лучшим фильмом 2020 года на иностранном языке», сообщает пресс-служба ассоциации.

Лента «Дылда» рассказывает о двух фронтовых подругах, которые, вернувшись в послевоенный Ленинград, пытаются обрести новую мирную жизнь. Главные роли в фильме сыграли Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Ранее на 72-м Каннском международном кинофестивале работа Балагова получила приз за лучшую режиссуру и специальную награду FIPRESCI международной федерации кинопрессы.

Также «Дылду» в список лучших фильмов 2020 года включила кинокритик газеты The New York Times Минола Даргис. Кроме того, фильм Балагова в свой личный ТОП включил экс-президент США Барак Обама.

