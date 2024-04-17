Кинокритик Шпагин объяснил интерес к экранизации мультиков успехом «Чебурашки»
Интерес российского зрителя к экранизации мультфильмов связан с успехом фильма «Чебурашка», заявил кинокритик Александр Шпагин.
«Пока эта матрица работает хорошо. Получается замкнутый круг добра и успеха, но скорее всего он сузится», - сказал он в беседе с NEWS.ru.
По словам Шпагина, российским продюсерам стоит начать создавать оригинальное кино, основанное на современных трендах.
Ранее сообщалось, что фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» в четвертый уикенд подряд возглавил кинопрокат в России и СНГ. На данный момент общие сборы картины составляют 936,5 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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