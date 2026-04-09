Публично раскаяться в грехах и раскрыть свою темную сторону готов далеко не каждый спортсмен, однако за фильм «Емельяненко», скорее, похвалят режиссера, а не скандального бойца ММА, заявила в интервью НСН депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

9 апреля в кинотеатрах вышел в прокат документальный фильм Валерии-Гай Германики «Емельяненко» об известном бойце ММА Александре Емельяненко. В картине показана неприглядная сторона жизни спортсмена - алкоголизм, лечение в наркологической клинике, конфликты с полицией и близкими. Фильм шокировал некоторых бойцов ММА, однако Журова назвала смелым решение Емельяненко.