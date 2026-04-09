«Не каждый признается»: Журова назвала смелым фильм о грехах Емельяненко
Откровения фильма «Емельяненко» вызовут неоднозначную реакцию, сказала в эфире НСН Светлана Журова, вспомнив резонансную картину о гимнастке Мамун.
Публично раскаяться в грехах и раскрыть свою темную сторону готов далеко не каждый спортсмен, однако за фильм «Емельяненко», скорее, похвалят режиссера, а не скандального бойца ММА, заявила в интервью НСН депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
9 апреля в кинотеатрах вышел в прокат документальный фильм Валерии-Гай Германики «Емельяненко» об известном бойце ММА Александре Емельяненко. В картине показана неприглядная сторона жизни спортсмена - алкоголизм, лечение в наркологической клинике, конфликты с полицией и близкими. Фильм шокировал некоторых бойцов ММА, однако Журова назвала смелым решение Емельяненко.
«Далеко не каждый готов признаваться в своих грехах. Если он действительно решил публично раскаяться, это очень смело. Фильм выходит в Чистый четверг. Если он решил перед всей страной все это в документальном фильме вывалить, это его решение. Понятно, что все будут относиться к этому неоднозначно. Здесь главный вопрос в выводах этого фильма, и на каких этапах жизни это с ним случалось. Надо посмотреть и понять, какая была цель. Режиссера за это, скорее будут больше хвалить, чем ругать, что она смогла раскрутить спортсмена на такие признания и сделать их публичными», - отметила депутат.
Она напомнила о неоднозначной реакции на фильм «За пределом» о гимнастке Маргарите Мамун, откровенно показавший спортивное закулисье.
«Надо понимать, что это история одного человека, и не надо ее на всех ровнять. Одно дело – бокал шампанского на Новый год и совсем другое – алкоголизм. У нас есть откровенные фильмы, например, фильм с Мамун обсуждают до сих пор о том, как готовят гимнасток. Там тоже много было вопросов про Винер и так далее. Такие фильмы всегда вызывают разное отношение. С одной стороны, из такого фильма можно извлечь какие-то уроки, а с другой – не факт. Для этого и существует тайна исповеди. Человек не всем про это рассказывает, только друзья знают, а в целом он может выглядеть идеально, чтобы люди стремились к идеалу», - пояснила Журова.
По ее мнению, алкоголь и другие излишества ломают карьеры спортсменов в «денежных» видах спорта.
«Алкоголь действительно ломает карьеры спортсменов, но нельзя сказать, что это бывает часто. Здесь много зависит от вида спорта. Чем спорт тяжелее, тем меньше вероятность, что он пойдет на это. После алкоголя подготовка на несколько месяцев останавливается и спортсмен понимает, что будет невозможно добиться того, что он хотел. В любом случае, там где много денег, это происходит чаще, а где денег меньше – реже. Это 100% вопрос денег и безнаказанности», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что футболист Федор Смолов заплатил 4 млн рублей бизнесмену, которому он сломал челюсть в ходе конфликта в «Кофемании» в центре Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В Иране за время конфликта погибли более 3 тысяч человек
- Исчезнут или адаптируются: Что будет с ценами на автомобильные шины
- Песков: Путин не принимал решений о пасхальном перемирии
- «Сотни миллиардов»: Названы убытки нефтяников в США от авантюры Трампа в Иране
- Жители Мурома обращаются в больницы с симптомами острой кишечной инфекции
- В Приморье раскрыли, как увеличили число многодетных семей в 2,6 раза
- СМИ: Квартиру Пугачевой на Арбате продают за $5 млн
- Без спонсора и под санкциями: Как развивается боулинг в России
- «Калашников» разработал новые патроны для борьбы с дронами
