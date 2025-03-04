СБУ возбудила дело против Охлобыстина

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против российского актёра Ивана Охлобыстина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что артисту заочно предъявлены обвинения по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и прославлении российской армии.

В СБУ напомнили, что осенью 2022 года Охлобыстин выступил на патриотическом концерте на Красной площади и со сцены призывал «к распространению кремлевского режима по всей территории Украины».

Ранее СБУ возбудила уголовное дело против народного артиста РФ Григория Лепса, в том числе, по статье об оправдании проводимой Вооружёнными силами РФ специальной военной операции, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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