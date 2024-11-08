Сборы российских фильмов за рубежом в 2024 году достигли $15,3 млн
Сборы экспорта российского кино за девять месяцев текущего года выросли с $11,8 млн до $15,3 млн год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».
Отмечается, что $3,1 млн сборов пришлось на второй квартал, $1,1 млн — на третий. Как сообщил представитель БК, среди анализируемых рынков РФ по уровню дохода от экспорта опережает только Мексику ($5,4 млн) и Бразилию ($2,9 млн).
Лидерам по сборам стал мультфильм «Маша и Медведь» ($2,8 млн), на втором месте — анимация «Коты Эрмитажа» ($2,1 млн), на третьем — «Снежная королева: Разморозка» ($2 млн).
Ведущий рынок для дистрибуции контента из РФ — Китай, где отечественные ленты собрали $1,8 млн. За ним следуют Бразилия (почти $1,2 млн) и Мексика ($1,15 млн).
По данным БК, в десятке лучших проектов по сборам в зарубежном прокате не произошло изменений за последние три месяца. В то же время топ-10 замкнули ретроспективы и спецпоказы российских и советских фильмов, например, «Броненосец Потемкин», «Иди и смотри», «Андрей Рублев».
Между тем министр культуры России Ольга Любимова спрогнозировала сборы в российских кинотеатрах в предстоящие новогодние праздники. По ее словам, картины в прокате могут заработать 5 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru