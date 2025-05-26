Сборы фильма «Кракен» достигли миллиарда рублей

Сборы российского блокбастера «Кракен» с актерами Александром Петровым и Виктором Добронравовым достигли одного миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Картина режиссера Николая Лебедева вышла на большие экраны 17 апреля и несколько недель возглавляла прокат. Фильм стал седьмым «миллиардником» в 2025 году.