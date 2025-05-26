Сборы фильма «Кракен» достигли миллиарда рублей
Сборы российского блокбастера «Кракен» с актерами Александром Петровым и Виктором Добронравовым достигли одного миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Картина режиссера Николая Лебедева вышла на большие экраны 17 апреля и несколько недель возглавляла прокат. Фильм стал седьмым «миллиардником» в 2025 году.
До этого отметку по сборам в миллиард преодолели киносказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Домовенок Кузя», а также фильм с Юрой Борисовым «Пророк. История Александра Пушкина» и две комедии: «Елки 11» и «Батя-2. Дед».
Ранее кинокритик Александр Шпагин в интервью НСН отметил, что команда создателей фильма «Кракен», в которую вошли режиссер «Легенды №17» и сценарист «Бригады», вкупе с фантастическим сюжетом и Александром Петровым в главной роли зацепит российских зрителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru