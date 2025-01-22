Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 2,5 млрд рублей

Юлия Пересильд ранее рассказывала «Культурному гиду НСН», чем ее привлекла роль молодой Бабы-яги в этой картине. По словам актрисы, она бы с удовольствием играла Бабу-ягу в продолжениях «богатырской» франшизы.

При этом самым кассовым фильмом 2025 года остается другой сказочный фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», собравший 3,1 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

