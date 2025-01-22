Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 2,5 млрд рублей

Фэнтези Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь» на сегодняшний день заработало в прокате 2,502 млрд рублей, следует их данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) «Фонда кино».

Эта картина вышла в прокат 1 января. Главные роли в фильме сыграли Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Фёдор Добронравов.

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Юлия Пересильд ранее рассказывала «Культурному гиду НСН», чем ее привлекла роль молодой Бабы-яги в этой картине. По словам актрисы, она бы с удовольствием играла Бабу-ягу в продолжениях «богатырской» франшизы.

При этом самым кассовым фильмом 2025 года остается другой сказочный фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», собравший 3,1 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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