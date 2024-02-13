Актеры озвучат новеллы по киноальманаху «Осторожно - любовь» 14 февраля
Сборник новелл по мотивам киноальманаха «Осторожно - любовь» представят ко Дню всех влюбленных на площадке KION и в книжном сервисе «Строки», рассказали НСН представители онлайн-кинотеатра.
В день всех влюбленных, 14 февраля, в онлайн-кинотеатре KION и в книжном сервисе «Строки» выйдет сборник новелл по мотивам киноальманаха «Осторожно — любовь», рассказали НСН в стриминговом сервисе.
Сам киноальманах станет доступен на онлайн-площадке с 14 февраля вместе с релизом одноименного сборника новелл в «Строках». Авторами рассказов об отношениях и чувствах стали Маргарита Ронжина, Екатерина Манойло, Александра Шалашова, Ксения Буржская, Рагим Джафаров и другие известные авторы. Новеллы будут представлены как в электронном виде, так и в аудиоверсии. Озвучили сборник актеры из киноальманаха Даниил Воробьев, Павел Баршак, Мария Ахметзянова и другие.
«Для меня это была неожиданная и радостная возможность — никогда раньше не имела опыта в новеллизациях, вообще не совсем себе представляла, что это такое. Сценарий стал для меня своеобразным разговором в поезде - первообразом переживания, из которого я создала, кажется, почти мою историю», - сказала автор одного из рассказов Александра Шалашова.
Сборник будет содержать истории об отношениях и любви, рассказанные обычными, но разными людьми: студентами, топ-менеджерами, счастливыми женами и мужами, молодыми и взрослыми влюбленными и так далее. Авторы показывают разные взгляды современных людей на отношения и любовь. Рассказчики поговорят о верности, уважении и абьюзе в отношениях.
Роли в короткометражных фильмах играют известные актеры: Марина Александрова, Мила Ершова, Павел Баршак, Даниил Воробьев, Анастасия Красовская, Илья Малаков, Рина Гришина и многие другие. За камерой новелл, написанных современными сценаристами и драматургами (Лора Дорова, Дарья Воротынцева, Илья Замешаев, Анна Писаренко), молодые режиссеры: Степан Коршунов, Раушания Рахимова, Александр Цой, Антон Бильжо.
Ранее в международной исследовательской компании GfK сообщили НСН, что онлайн-кинотеатр Wink на фоне успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на второе место по популярности после «Кинопоиска», обойдя «Иви», а KION обошел Okko и вышел на четвертое место.
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