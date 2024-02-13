Актеры озвучат новеллы по киноальманаху «Осторожно - любовь» 14 февраля

Сам киноальманах станет доступен на онлайн-площадке с 14 февраля вместе с релизом одноименного сборника новелл в «Строках». Авторами рассказов об отношениях и чувствах стали Маргарита Ронжина, Екатерина Манойло, Александра Шалашова, Ксения Буржская, Рагим Джафаров и другие известные авторы. Новеллы будут представлены как в электронном виде, так и в аудиоверсии. Озвучили сборник актеры из киноальманаха Даниил Воробьев, Павел Баршак, Мария Ахметзянова и другие.

«Для меня это была неожиданная и радостная возможность — никогда раньше не имела опыта в новеллизациях, вообще не совсем себе представляла, что это такое. Сценарий стал для меня своеобразным разговором в поезде - первообразом переживания, из которого я создала, кажется, почти мою историю», - сказала автор одного из рассказов Александра Шалашова.