Премьера шпионского сериала «ГДР» с Горбатовым и Урсуляк прошла в Москве

Во вторник, 13 февраля две первые серии проекта покажут в кинотеатрах Калининграда, где были сняты основные сцены немецкой сюжетной линии. Съёмки также проходили в Выборге, Москве, Берлине, Минске, Бресте и Стамбуле.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в онлайн-кинотеатрах сериал выйдет 16 февраля, на НТВ – 26 февраля.

