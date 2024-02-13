Премьера шпионского сериала «ГДР» с Горбатовым и Урсуляк прошла в Москве
Премьерный показ шпионского сериала «ГДР» прошёл в Москве в кинотеатре «Октябрь». Картина рассказывает о событиях 1989 года, когда Советский Союз оказался в глубоком кризисе. Главный герой фильма— капитан Нечаев. Он оказывается участником череды событий в Москве и Берлине, связанных с противостоянием мировых разведок.
Режиссёром проекта выступил Сергей Попов. Среди исполнителей главных ролей - Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Линда Лапиньш, Вадим Андреев, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов. В фильме также проведена любовная сюжетная линия.
Во вторник, 13 февраля две первые серии проекта покажут в кинотеатрах Калининграда, где были сняты основные сцены немецкой сюжетной линии. Съёмки также проходили в Выборге, Москве, Берлине, Минске, Бресте и Стамбуле.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в онлайн-кинотеатрах сериал выйдет 16 февраля, на НТВ – 26 февраля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ленобласти предотвратили подрыв у газораспределительной станции
- Более 400 террористических преступлений предотвращено в РФ с начала СВО
- МВД объявило в розыск министра культуры Литвы Кайриса
- Министра обороны Италии госпитализировали
- Премьера шпионского сериала «ГДР» с Горбатовым и Урсуляк прошла в Москве
- В России запустят сервис «Старт бизнеса онлайн» с использованием биометрии
- СМИ: Военный суд отправил социолога Кагарлицкого в колонию
- Штаб Путина отказался от бесплатных эфиров для дебатов на госканалах
- МВД России объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас
- СМИ: Филипп Киркоров приехал в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru