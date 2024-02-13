Премьера шпионского сериала «ГДР» с Горбатовым и Урсуляк прошла в Москве

Премьерный показ шпионского сериала «ГДР» прошёл в Москве в кинотеатре «Октябрь». Картина рассказывает о событиях 1989 года, когда Советский Союз оказался в глубоком кризисе. Главный герой фильма— капитан Нечаев. Он оказывается участником череды событий в Москве и Берлине, связанных с противостоянием мировых разведок.

Режиссёром проекта выступил Сергей Попов. Среди исполнителей главных ролей - Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Линда Лапиньш, Вадим Андреев, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов. В фильме также проведена любовная сюжетная линия.

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Во вторник, 13 февраля две первые серии проекта покажут в кинотеатрах Калининграда, где были сняты основные сцены немецкой сюжетной линии. Съёмки также проходили в Выборге, Москве, Берлине, Минске, Бресте и Стамбуле.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в онлайн-кинотеатрах сериал выйдет 16 февраля, на НТВ – 26 февраля.

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Фото: kinopoisk.ru
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