«Слово пацана» и «Золотое дно» стали самыми популярными сериалами у россиян в январе

Сериалы «Золотое дно», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Успешный», «Настоящий детектив», «Трудные подростки» и другие стали самыми популярными кинолентами у россиян в январе, пишет «Бюллетень кинопрокатчика», который проанализировал данные онлайн-кинотеатров за январь 2024 года.

«Большой ажиотаж»: «Жизнь по вызову» помогла KION обойти по популярности Okko

Так, в пятерку самых популярных среди россиян сериалов на сервисе сервисе «Иви» вошли «Золотое дно», «Зимородок», «Нежность», «След» и «Против всех». На платформе Wink в число наиболее часто запрашиваемых сериалов вошли Трудные подростки», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Недетское кино», «Плакса» и «Великолепный век».

В онлайн-кинотеатре Amediateka, который специализируется на зарубежном контенте, самыми популярными проектами у пользователей стали «Настоящий детектив», «Игра престолов», Halo, «Месье Спейд» и «Ваша честь».

Ранее в международной исследовательской компании GfK сообщили НСН, что онлайн-кинотеатр Wink на фоне успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на второе место по популярности после «Кинопоиска», обойдя «Иви», а KION обошел Okko и вышел на четвертое место.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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