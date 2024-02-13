«Слово пацана» и «Золотое дно» стали самыми популярными сериалами у россиян в январе

Так, в пятерку самых популярных среди россиян сериалов на сервисе сервисе «Иви» вошли «Золотое дно», «Зимородок», «Нежность», «След» и «Против всех». На платформе Wink в число наиболее часто запрашиваемых сериалов вошли Трудные подростки», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Недетское кино», «Плакса» и «Великолепный век».

В онлайн-кинотеатре Amediateka, который специализируется на зарубежном контенте, самыми популярными проектами у пользователей стали «Настоящий детектив», «Игра престолов», Halo, «Месье Спейд» и «Ваша честь».

Ранее в международной исследовательской компании GfK сообщили НСН, что онлайн-кинотеатр Wink на фоне успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел на второе место по популярности после «Кинопоиска», обойдя «Иви», а KION обошел Okko и вышел на четвертое место.

