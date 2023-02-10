Linkin Park выпустили ранее неизданный трек Lost
10 февраля 202309:00
Американская группа Linkin Park выпустила неизданную ранее композицию Lost.
Музыканты записали трек во время работы над своим вторым студийным альбомом Meteora, вышедшим в 2003 году. Однако композиция не вошла в релиз.
В песне Lost звучит голос экс-вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, который ушел из жизни в 2017 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru