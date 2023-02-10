Linkin Park выпустили ранее неизданный трек Lost

Американская группа Linkin Park выпустила неизданную ранее композицию Lost.

«По ходу люблю»: The Hatters выпустили новый альбом

Музыканты записали трек во время работы над своим вторым студийным альбомом Meteora, вышедшим в 2003 году. Однако композиция не вошла в релиз.

В песне Lost звучит голос экс-вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, который ушел из жизни в 2017 году.

Ранее российская группа «Би-2» представила новый альбом своего сайд-проекта «Нечетный воин 5».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:ПесняМузыкаРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры