Linkin Park выпустили ранее неизданный трек Lost

Музыканты записали трек во время работы над своим вторым студийным альбомом Meteora, вышедшим в 2003 году. Однако композиция не вошла в релиз.

В песне Lost звучит голос экс-вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, который ушел из жизни в 2017 году.

Ранее российская группа «Би-2» представила новый альбом своего сайд-проекта «Нечетный воин 5».

