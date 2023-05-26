Клип Linkin Park на песню «Numb» набрал два миллиарда просмотров на Youtube
Клип американской группы Linkin Park на композицию «Numb» набрал второй миллиард просмотров на Youtube.
Клип «Numb» вышел в свет еще до появления видеохостингов. Он стал вторым музыкальным роликом, количество просмотров которого превысило два миллиарда.
Первым клипом, собравшим два миллиарда просмотров на Youtube, стал клип Guns N Roses на песню «November Rain». Это произошло в феврале текущего года.
Ранее Linkin Park выпустила неизданную ранее композицию Lost. Музыканты записали трек во время работы над своим вторым студийным альбомом Meteora, вышедшим в 2003 году. Однако композиция не вошла в релиз, передает «Радиоточка НСН».
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