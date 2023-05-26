Клип Linkin Park на песню «Numb» набрал два миллиарда просмотров на Youtube

Клип американской группы Linkin Park на композицию «Numb» набрал второй миллиард просмотров на Youtube.

Трек Linkin Park набрал миллиард прослушиваний на Spotify

Клип «Numb» вышел в свет еще до появления видеохостингов. Он стал вторым музыкальным роликом, количество просмотров которого превысило два миллиарда.

Первым клипом, собравшим два миллиарда просмотров на Youtube, стал клип Guns N Roses на песню «November Rain». Это произошло в феврале текущего года.

Ранее Linkin Park выпустила неизданную ранее композицию Lost. Музыканты записали трек во время работы над своим вторым студийным альбомом Meteora, вышедшим в 2003 году. Однако композиция не вошла в релиз, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из клипа Linkin Park «Numb»
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