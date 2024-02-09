«Воля и тяга к жизни»: Журова верит в эффект фильма о Костомарове
История Костомарова может стать примером для людей, считающих что им тяжело, а журналистам следует научиться не лезть в чужую жизнь, сказала в эфире НСН Светлана Журова.
Выход на широкие экраны фильма о судьбе фигуриста Романа Костомарова даст многим пример воли к жизни, заявила в интервью НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Как ожидается, документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» выйдет в прокат 9 марта. Картина рассказывает о возвращении олимпийского чемпиона к нормальной жизни после ампутации кистей рук и обеих стоп.
«Да, конечно, правильно снимать такие фильмы. Там показан весь процесс, который происходил: как он держался, как врачи сработали, как Оксана (жена Костомарова – прим. НСН) его поддерживала, друзья. Все понимают, что это возвращение в жизнь совершенно нового Романа. Я с ним общалась уже позже: он такой же улыбающийся, жизнерадостный, как и было всегда. После серьезных травм и потерь остаться тем, кто ты есть, очень непросто. Эта невероятная тяга к жизни может стать примером людям, которые в какой-то момент говорят: мне тяжело, мне не нравится, у меня что-то не так», - сказала Журова.
При этом она посетовала на многочисленные провокации на фоне болезни Костомарова.
«Каких только провокаций там не было. Журналисты пытались залезть везде, к сожалению. Их в окно, они в дверь и через трубу. Они пытались добыть информацию, все пытались что-то придумать, сколько домыслов было! Теперь можно об этом снять фильм в назидание остальным: не мешайте врачам и близким, не вмешивайтесь в личную жизнь», - заключила собеседница НСН.
В середине декабря Роман Костомаров впервые после ампутации выступил на ледовом шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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