Появился первый тизер «Домовенка Кузи» Сарика Андреасяна

Продюсер киноленты Сарик Андреасян сказал, что авторы картины отнеслись к истории максимально бережно. По его словам, создатели постарались сделать все, чтобы мультфильм понравился и детям, и взрослым.



Судя по трейлеру, Кузя сбегает из плена Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Домовенку нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. Премьера намечена на декабрь 2024 года.

Ранее стало известно, что кинопрокатная компания Russian World Vision 22 февраля выпустит в кинотеатрах шедевр Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе», напоминает RT.

