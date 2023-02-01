Сарик Андреасян снимет фильм о дяде Федоре

Российский режиссер Сарик Андреасян снимет полнометражный фильм по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили рекордные 5 млрд рублей

Режиссер заявил о получении права на экранизацию произведения, поблагодарив вдову писателя Елену Успенскую за доверие. Начало съемок запланировано на 2024 год.

«Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны», - написал Андреасян.

Переговоры о покупке прав, отмечает режиссер, велись в течение нескольких месяцев, а актерский состав будет объявлен позднее.

Ранее сыгравшая Чебурашку актриса Ольга Кузьмина в эксклюзивном интервью НСН рассказала подробности съемок самого кассового российского фильма.

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ФОТО: кадр из мультфильма
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