Сарик Андреасян снимет фильм о дяде Федоре
Российский режиссер Сарик Андреасян снимет полнометражный фильм по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Режиссер заявил о получении права на экранизацию произведения, поблагодарив вдову писателя Елену Успенскую за доверие. Начало съемок запланировано на 2024 год.
«Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны», - написал Андреасян.
Переговоры о покупке прав, отмечает режиссер, велись в течение нескольких месяцев, а актерский состав будет объявлен позднее.
Ранее сыгравшая Чебурашку актриса Ольга Кузьмина в эксклюзивном интервью НСН рассказала подробности съемок самого кассового российского фильма.
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