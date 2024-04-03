СМИ: Warner Bros. начала работу над новой частью «Матрицы»

Сценаристом и режиссером выступит Дрю Годдард («Хижина в лесу»). В 2016 году его номинировали на «Оскар» за адаптацию сценария фильма «Марсианин».

Подробности сюжета не раскрываются. По информации издания, Годдард пришел к руководству кинокомпании с идеей, которая «невероятным способом продолжит мир «Матрицы», но при этом сохранит дух первых фильмов.

Актерский состав также неизвестен. Информации о том, вернутся ли в новую «Матрицу» Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и другие актеры, пока нет.

Первая часть «Матрицы» вышла в прокат в 1999 году и заработала четыре «Оскара». В декабре 2021 года состоялся релиз четвертой картины, которая была неоднозначно встречена зрителями и критиками, напоминает «Радиоточка НСН».

