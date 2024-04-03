СМИ: Warner Bros. начала работу над новой частью «Матрицы»
Кинокомпания Warner Bros. взялась за создание новой части «Матрицы», утверждает издание Deadline.
Сценаристом и режиссером выступит Дрю Годдард («Хижина в лесу»). В 2016 году его номинировали на «Оскар» за адаптацию сценария фильма «Марсианин».
Подробности сюжета не раскрываются. По информации издания, Годдард пришел к руководству кинокомпании с идеей, которая «невероятным способом продолжит мир «Матрицы», но при этом сохранит дух первых фильмов.
Актерский состав также неизвестен. Информации о том, вернутся ли в новую «Матрицу» Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и другие актеры, пока нет.
Первая часть «Матрицы» вышла в прокат в 1999 году и заработала четыре «Оскара». В декабре 2021 года состоялся релиз четвертой картины, которая была неоднозначно встречена зрителями и критиками, напоминает «Радиоточка НСН».
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