«Дефекты в эффекты»: Российские дизайнеры перешли на отечественные ткани

Российским дизайнерам необходимо выявить сильные стороны отечественных тканей и научиться с ними работать, такие сверхзадачи заставляют включать мозг и научиться превращать дефекты в эффекты, заявила спецкору НСН дизайнер Виктория Андреянова.

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«Я сейчас общаюсь с российскими фабриками. У меня была коллекция с прекрасными шуйскими ситцами. Оказывается, можно не заказывать английский ситец, а пользоваться отечественным. Сейчас работаю с российской шерстяной фабрикой. Планов много, главное в нашем деле - нельзя останавливаться. Я работала с люксовым сегментом тканей, с европейскими поставщиками. У нас в стране ткани производятся более массово. Пусть они не такого топ качества, как есть в мире, но адаптировать эту ткань под дизайн можно. Нужно выявить сильные стороны этого качества и развиваться в этой среде. Например, английский ситец очень тонкий, он не вытачивает форму так, как наш ситец, потому что он тяжелее и лучше держит форму, наш ситец более долговечен. Нам, профессионалам, важно это рассмотреть и применить в работе. Так как я человек из СССР, я помню эпоху дефицита, поэтому вот такие сверхзадачи для меня не новы, они заставляют включать мозг и превращать дефекты в эффекты. Меня не пугает то, что происходит. Надо работать», - сказала собеседница НСН на благотворительном фестивале «Звезда Рождества».

Ранее дизайнер Игорь Чапурин на ежегодной премии журнала HELLO! рассказал спецкору НСН, что Total black будет модной тенденцией в 2025 году, большинство летних коллекций выполнено именно в черном цвете.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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