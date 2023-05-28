Сафрронов: концептуалист Кабаков – это человек-эпоха
Художник Никас Сафронов назвал умершего художника-концептуалиста Илью Кабакова человеком-эпохой. Об этом он заявил «Известиям» 28 мая, в воскресенье.
По словам Сафронова, Кабаков был самым дорогим художником конца XX века, который сумел заявить о себе при генеральном секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве. Творчество концептуалиста было востребовано в США. Его творчество на Западе вызывало восхищение и не принималось в СССР.
«Он попал в волну, отряд, струю, но что бы ни говорили, он был великий, знаковый художник, человек, умеющий себя подать и показать, что он делает. Это не художник-дилетант, это художник-профессионал», — заявил Сафронов.
Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков скончался 28 мая. Ему было 89 лет. Его похоронят близкие. Панихиду для всех желающих почтить память художника организуют через несколько недель.
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