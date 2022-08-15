Умер автор граффити с Брежневым на Берлинской стене Дмитрий Врубель

Причина смерти Врубеля не уточняется. Однако его жена, художница Виктория Тимофеева, ранее сообщала в соцсетях о том, что супруг заразился коронавирусом и был госпитализирован в конце июня. Врубель не справлялся с болезнью, позже его ввели в искусственную кому, пишет Газета.ру.

Дмитрий Врубель родился в 1960 году в Москве. Художник учился в Московском государственном педагогическом институте, был членом Союза художников СССР. С 2010 года Врубель постоянно проживал в Берлине. Художник наиболее известен по граффити «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви», на котором изображен поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Работа была создана в 1990 году на фрагменте Берлинской стены. Рисунок Врубеля — один из символов воссоединения двух частей Германии, пишет «Свободная пресса».

