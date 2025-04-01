Спасатели из России прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения

Два борта МЧС России прибыли для оказания помощи после землетрясения в Мьянме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Как отметили в ведомстве, МЧС РФ сформировало самую большую по численности группировку специалистов для помощи населению.

«Всего 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике», — указано в заявлении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме на минувшей неделе, толчки ощущались также в Таиланде, Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, в результате стихийного бедствия погибли более 2,9 тысячи человек, свыше 3,4 тысячи пострадали.

