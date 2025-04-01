Спасатели из России прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения
Два борта МЧС России прибыли для оказания помощи после землетрясения в Мьянме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Как отметили в ведомстве, МЧС РФ сформировало самую большую по численности группировку специалистов для помощи населению.
«Всего 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике», — указано в заявлении.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме на минувшей неделе, толчки ощущались также в Таиланде, Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, в результате стихийного бедствия погибли более 2,9 тысячи человек, свыше 3,4 тысячи пострадали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спасатели из России прибыли в Мьянму для помощи после землетрясения
- Каллас призвала Россию проявить добрую волю в украинском конфликте
- Госдума: Индексацию пенсий нужно сделать регулярной
- Генерал Оглоблин признал вину в получении взятки
- Китай: Путь к миру на Украине еще далек
- Трамп заявил, что Вашингтон ведет консультации с КНДР
- Вирусолог: Микоплазменная пневмония поражает людей с иммунодефицитом
- Трамп готов идти на третий срок и бороться за пост с Обамой
- В Госдуме назвали причину сбоев в Рунете
- Трамп: Байден не знает, сколько США потратили на Укриану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru