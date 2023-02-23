Садальский опубликовал фото вырезанной сцены из фильма «Москва слезам не верит»
Отечественный актер Станислав Садальский опубликовал фото с героями Ирины Муравьевой и Александра Фатюшина во время сцены раздачи автографов в фильме «Москва слезам не верит». Персонажи одеты по последнему слову моды 50-х годов прошлого века – в каракулевой шубе, дорогом пальто и шляпе.
«Знаменитый хоккеист, раздающий на морозе автографы и его юная жена, которая пока еще влюблена. Интересно, существует ли авторская версия фильма с этим эпизодом? Или только фото осталось?» — написал Садальский в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Ранее мелодраму режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» россияне чаще всего называли среди любимых лент времен СССР в опросе ВЦИОМом, проведенном совместно с РБК в рамках спецпроекта «30 лет без СССР».
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