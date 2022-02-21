Путин поздравил звезду фильма «Москва слезам не верит» с 80-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Веру Алентову с юбилеем. Звезде фильма «Москва слезам не верит» 21 февраля исполняется 80 лет.
Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля. В ней отмечается, что Вера Алентова «добилась успеха и признания в сложной актерской профессии, подарила ценителям театрального искусства и кинематографа блистательную галерею ярких, запоминающихся, самобытных работ».
Глава государства пожелал актрисе здоровья и творческого вдохновения.
Вера Алентова с 1965 года служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. В театре и кино на ее счету десятки ролей.
Актриса стала знаменитой после выхода картины ее супруга Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», где исполнила главную роль - женщины, трудно идущей к успеху в работе и личной жизни.
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