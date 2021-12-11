ВЦИОМ выяснил, какой у россиян любимый фильм времен СССР

Мелодраму режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» россияне чаще всего называли среди любимых лент времен СССР в опросе ВЦИОМом, проведенном совместно с РБК в рамках спецпроекта «30 лет без СССР».

Россияне назвали самые любимые отечественные фильмы

За фильм Меньшова проголосовали 6% опрошенных, еще 5% отдали голоса за «Девчат», по 4% получили ленты «В бой идут одни «старики», «А зори здесь тихие», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

В опросе ВЦИОМ, который проведен методом телефонного интервью 24 ноября, участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.


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