ВЦИОМ выяснил, какой у россиян любимый фильм времен СССР

За фильм Меньшова проголосовали 6% опрошенных, еще 5% отдали голоса за «Девчат», по 4% получили ленты «В бой идут одни «старики», «А зори здесь тихие», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

В опросе ВЦИОМ, который проведен методом телефонного интервью 24 ноября, участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.



