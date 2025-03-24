«Сделаю лучше американцев!»: Никас Сафронов вызвался написать портрет Трампа

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин заказал «прекрасный портрет президента Трампа». Он передал его Уиткоффу, попросив отвезти его домой Трампу. Просьба была выполнена. Сафронов отказался раскрывать имя автора портрета Трампа, но выразил готовность провести в США художественные мастер-классы.

«Я бы исполнил портрет Трампа с большим воодушевлением, и я уверен, что это было бы лучше, чем то, что делают многие современные американские художники. США нужно нормализовать отношения с Россией, и я сам поеду туда и проведу мастер-классы. Нет искусства – нет государства, культура и искусство – это основа всех государств, которые становятся цивильными и называются великими. У меня есть уже один портрет, который я написал около восьми лет назад, когда Трамп баллотировался в президенты США. Я готов передать его в Капитолий штата Колорадо. Но сегодня, я думаю, надо сделать новый портрет, так как Дональд Трамп изменился за это время», - сказал собеседник НСН.



Ранее Сафронов в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказал, что папа римский Франциск поразил его своим вниманием и сентиментальностью к себе и своему творчеству.

