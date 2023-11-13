«С симпатией к злодеям»: Режиссер «По щучьему велению» объяснил популярность фильма

Также собеседник НСН раскрыл секрет успеха «По щучьему велению».

«Во-первых, сказка все-таки знаменитая, люди пошли на знакомое название. Во-вторых, создатели картины относятся с любовью и к зрителям, и к персонажам. Я читал отклики на наш фильм, даже об отрицательных персонажах отзываются положительно. Да и для меня самого не существует плохих людей, злодеев. В нашей сказке даже отрицательные герои — это люди со своими проблемами, я отношусь к ним с симпатией, эмпатией, понимаю их. Наверное, это единственно верный подход, так должно быть и в жизни. Зрители со мной согласились, они хотят жить в такой вселенной. Любая сказка — это проекция на нашу жизнь», — добавил кинематографист.

В заключение Войтинский рассказал о дальнейших творческих планах.

«Сейчас мы той же командой сняли и монтируем сказку “Огниво”. Она немножко другая, но отношение к ней у меня такое же. Отмечу, что кино снимает всегда зритель — он выбирает режиссеров, тематику, сюжеты, операторов, композиторов, актеров. Если зритель просит нечто похожее на “По щучьему велению”, если он хочет смотреть такое кино и впредь, это информация к размышлению, не стоит ли снять продолжение картины», — подытожил он.

Ранее генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова заявила, что фильм «По щучьему велению» имеет большой успех, потому что в нем был соблюден «рецепт» семейного кино. По ее словам, картина может сравниться с фильмами Disney. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

