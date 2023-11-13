«С симпатией к злодеям»: Режиссер «По щучьему велению» объяснил популярность фильма
Успех фильма-сказки «По щучьему велению» стал приятной неожиданностью для создателей, сказал НСН Александр Войтинский.
Восьмое место, которое заняла картина «По щучьему велению» в рейтинге самых кассовых российских фильмов, — приятная неожиданность для съемочной группы, секрет ее успеха — симпатия и сочувствие даже к отрицательным персонажам. Об этом НСН заявил режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский.
Ранее портал «Кинобизнес» сообщил, что фильм «По щучьему веленью» возглавил российский кинопрокат третьи выходные подряд. За последние четыре дня он собрал 308,4 млн рублей, всего у него уже 1,8 млрд рублей. Семейный приключенческий фильм уже вошел в десятку самых кассовых российских фильмов, взлетев на восьмое место: он обогнал фильмы «Сталинград», «Последний богатырь» и «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел». По словам Войтинского, такой успех стал неожиданностью для создателей фильма.
«Мне кажется, никто не ожидал такого результата, но это очень приятная неожиданность. При этом из фильмов, которые заняли первые семь позиций рейтинга, шесть вышли под Новый год. Исключение — лишь картина “Вызов”», — сказал Войтинский.
Также собеседник НСН раскрыл секрет успеха «По щучьему велению».
«Во-первых, сказка все-таки знаменитая, люди пошли на знакомое название. Во-вторых, создатели картины относятся с любовью и к зрителям, и к персонажам. Я читал отклики на наш фильм, даже об отрицательных персонажах отзываются положительно. Да и для меня самого не существует плохих людей, злодеев. В нашей сказке даже отрицательные герои — это люди со своими проблемами, я отношусь к ним с симпатией, эмпатией, понимаю их. Наверное, это единственно верный подход, так должно быть и в жизни. Зрители со мной согласились, они хотят жить в такой вселенной. Любая сказка — это проекция на нашу жизнь», — добавил кинематографист.
В заключение Войтинский рассказал о дальнейших творческих планах.
«Сейчас мы той же командой сняли и монтируем сказку “Огниво”. Она немножко другая, но отношение к ней у меня такое же. Отмечу, что кино снимает всегда зритель — он выбирает режиссеров, тематику, сюжеты, операторов, композиторов, актеров. Если зритель просит нечто похожее на “По щучьему велению”, если он хочет смотреть такое кино и впредь, это информация к размышлению, не стоит ли снять продолжение картины», — подытожил он.
Ранее генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова заявила, что фильм «По щучьему велению» имеет большой успех, потому что в нем был соблюден «рецепт» семейного кино. По ее словам, картина может сравниться с фильмами Disney. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Sky: Сунак уволил главу МВД Британии
- Опрос: 56% россиян строят планы на будущее
- В Москве и Петербурге пройдет фестиваль китайской культуры
- Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» военных провокацией
- Помощник Митты: Режиссер находится в больнице на обследовании
- В Израиле заявили о нежелании управлять Газой после конфликта
- Посуточную аренду разрешат только при согласии соседей
- Пользователям WhatsApp стала доступна функция защиты чатов паролем
- «Ее мало что спасет»: Эксперт Бениш рассказал о новогодних гастролях Пугачевой
- Захарова в шуточной форме описала возможный разговор Зеленского с Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru