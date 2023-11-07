«Попали в десятку!»: Фильм «По щучьему велению» сравнили с картинами Disney
Продюсер Ирина Смирнова в эфире НСН отметила грамотный сценарий картины, шутки, музыку, костюмы и харизму главного героя.
Фильм «По щучьему велению» имеет большой успех, потому что в нем был соблюден «рецепт» семейного кино, заявила генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова в интервью НСН. По ее словам, картина может сравниться с фильмами Disney.
Кассовые сборы фильма «По щучьему велению» менее чем за две недели проката превысили миллиард рублей. При бюджете в 660 миллионов рублей сказка стала третьим отечественным фильмом, который перешагнул кассовую отметку в миллиард в этом году: первые два места занимают «Чебурашка» и «Вызов».
«Через полчаса предпремьерного показа я была уверена, что сборы будут больше миллиарда. Это не самый очевидный выбор сказки, но ребята сделали все настолько правильно, «по рецепту». В чем рецепт семейного кино? С одной стороны, не должно быть слишком сложно: его будут смотреть дети и 6 лет, и 10-12 лет. С другой стороны, это фильмы, которые должны доставлять радость… Зритель может поплакать, попереживать, но в итоге они должны доставить радость. Есть список ингредиентов, он не такой сложный, но его нужно сделать очень хорошо. Ребята умудрились сделать все блестяще. Он ничуть не хуже диснеевских фильмов», - сказала Смирнова.
Она отметила, что сценарий картины грамотно выстроен, есть масса шуток, прекрасная музыка и костюмы. При этом Смирнова указала, что главный герой Никита Кологривый покорил сердца зрителей своей харизмой и добротой.
«Прекрасный, грамотно выстроенный сценарий, масса шуток, и музыка, и костюмы… При этом часть шуток больше для людей 30+, чем для детей. Это семейное кино, нужно при этом сделать так, чтобы девочкам-подросткам нравился главный герой. С Никитой Кологривым они попали в десятку. Он настолько обаятельный, харизматичный в этой роли, настолько светлый, добрый, при этом очень притягательный. Девочки с восьми лет просто штабелями укладываются, потому что прекрасный Никита! Это успех!», - резюмировала собеседница НСН.
Сказочный блокбастер «По щучьему велению» о волшебной щуке был создан по мотивам русских народных сказок. Натурные съемки картины проходили под Тобольском, на берегах Иртыша. Емелю сыграл Никита Кологривый, Василису - Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров и Агриппина Стеклова, передает «Радиоточка НСН».
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