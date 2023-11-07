«Попали в десятку!»: Фильм «По щучьему велению» сравнили с картинами Disney

Фильм «По щучьему велению» имеет большой успех, потому что в нем был соблюден «рецепт» семейного кино, заявила генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова в интервью НСН. По ее словам, картина может сравниться с фильмами Disney.

Кассовые сборы фильма «По щучьему велению» менее чем за две недели проката превысили миллиард рублей. При бюджете в 660 миллионов рублей сказка стала третьим отечественным фильмом, который перешагнул кассовую отметку в миллиард в этом году: первые два места занимают «Чебурашка» и «Вызов».