«С ограничением 16+»: Фильм по вселенной «Короля и Шута» представят весной 2025 года

По словам собеседника НСН, выход картины на большой экран запланирован на весну 2025 года.

«Съемки начнутся осенью, представить фильм планируем весной. В Новый год в прокате будет пробка из всевозможных «Холопов», «Коньков-Горбунков», туда влезать не будем», - пояснил он.

В 2023 году сериал «Король и Шут» стал самой популярной новинкой по аудитории в на «Кинопоиске». К декабрю 2023 года его посмотрели 4,3 миллиона подписчиков сервиса «Плюс», напоминает «Радиоточка НСН».

