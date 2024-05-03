«С ограничением 16+»: Фильм по вселенной «Короля и Шута» представят весной 2025 года
Режиссером полнометражного фильма по вселенной «Короля и шута» выступит Рустам Мусафир, который ранее работал над сериалом о группе, рассказал НСН Игорь «Панкер» Гудков.
Работа над полнометражным продолжением по вселенной «Короля и шута» продолжается, на данный момент написан сценарий и известны главные действующие герои. Об этом в интервью НСН рассказал продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков.
«Понятно, что вселенная «Короля и Шута» имеет жизнь в их песнях, поэтому можно придумывать что угодно. Самому Горшку очень нравился комедийный сериал «Байки из склепа» с черным юмором. Мы долго разговаривали с Андреем Князевым (Князь) и пришли к выводу, что хотели бы сделать какой-то полный метр. Это будет 16+, ограничения для рейтинга будут вполне понятными – секса, наркотиков в фильме не будет. Это придуманная история, сценарий уже написан. Режиссером вновь выступит Рустам Мусафир. Состав участников будет тот же, наши герои - это Князь, Горшок, Принцесса и Вдова. Они остались в своем сказочном мире, в котором начнется действие. Не могу рассказать сюжет, но также у нас будет злодей, противоборствующий главным героям. Думаю, что будет интересная актерская работа, на эту роль уже есть на примете актер, который ранее снимался в популярном сериале», - заявил он.
По словам собеседника НСН, выход картины на большой экран запланирован на весну 2025 года.
«Съемки начнутся осенью, представить фильм планируем весной. В Новый год в прокате будет пробка из всевозможных «Холопов», «Коньков-Горбунков», туда влезать не будем», - пояснил он.
В 2023 году сериал «Король и Шут» стал самой популярной новинкой по аудитории в на «Кинопоиске». К декабрю 2023 года его посмотрели 4,3 миллиона подписчиков сервиса «Плюс», напоминает «Радиоточка НСН».
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