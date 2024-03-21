Сериал «Король и Шут» продолжится полнометражным фильмом

Самый популярный сериал платформы «Кинопоиск» в 2023 году «Король и шут» получит продолжение в виде полнометражного фильма, сообщают «Новости кинопроизводства».

«Король и шут» оказался самой популярной новинкой «Кинопоиска» в 2023 году

Новая картина будет называться «Король и Шут. Как в старой сказке». Снимет фильм режиссер сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир. Он в соавторстве с Александром Бузиным напишет и сценарий.

Главные роли в новом проекте исполнят Евгений Ткачук, Константин Плотников и Влад Коноплев.

Ранее режиссер «Короля и Шута» возмутился коммерциализацией творчества группы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Кинопоиска
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