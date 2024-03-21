Сериал «Король и Шут» продолжится полнометражным фильмом
Самый популярный сериал платформы «Кинопоиск» в 2023 году «Король и шут» получит продолжение в виде полнометражного фильма, сообщают «Новости кинопроизводства».
Новая картина будет называться «Король и Шут. Как в старой сказке». Снимет фильм режиссер сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир. Он в соавторстве с Александром Бузиным напишет и сценарий.
Главные роли в новом проекте исполнят Евгений Ткачук, Константин Плотников и Влад Коноплев.
Ранее режиссер «Короля и Шута» возмутился коммерциализацией творчества группы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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