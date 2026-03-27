Гергиев: Большой театр «щедро отпразднует» 250-летие в конце года
Празднование 250-летия Государственного академического Большого театра России состоится в конце года. Об этом заявил генеральный директор учреждения, народный артист РФ, дирижер Валерий Гергиев в беседе с ТАСС.
«Мы договорились с главными попечителями, людьми, которые поддерживают Большой театр, щедро отпраздновать такой почти всемирный праздник к концу года», - поделился Гергиев.
Он подчеркнул, что этот год юбилейный для ГАБТ, и выразил надежду, что «еще многое успеют сделать».
По словам Гергиева, одна из главных задач - сбалансировать доступ зрителей к постановкам в Большом и Мариинском театрах. Сейчас ГАБТ может принять около 2,6 тысячи посетителей одномоментно, Мариинка - 6 тысяч.
Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала президенту Владимиру Путину, что гастрольная деятельность Большого активизировалась после того, как Валерий Гергиев возглавил коллектив, пишет 360.ru.
- Стубб заявил о риске глобальной рецессии из-за Ближнего Востока
- Трамп готовит решающий удар по Ирану на фоне «успешных» переговоров
- СМИ: В США провели испытания неизвестной ракеты
- В Сочи задержали вице-мэра и двух чиновников администрации
- «АвтоВАЗ» весной введет подписку на Lada Vesta
- Экс-министр экономики заявил, что налог на СБП заставит россиян уйти в наличные
- Хуситы пригрозили вступить в конфликт на Ближнем Востоке
- Над регионами России сбили 85 украинских БПЛА
- Япония ужесточит правила получения гражданства