Гергиев: Большой театр «щедро отпразднует» 250-летие в конце года

Празднование 250-летия Государственного академического Большого театра России состоится в конце года. Об этом заявил генеральный директор учреждения, народный артист РФ, дирижер Валерий Гергиев в беседе с ТАСС.

«Мы договорились с главными попечителями, людьми, которые поддерживают Большой театр, щедро отпраздновать такой почти всемирный праздник к концу года», - поделился Гергиев.

Он подчеркнул, что этот год юбилейный для ГАБТ, и выразил надежду, что «еще многое успеют сделать».

По словам Гергиева, одна из главных задач - сбалансировать доступ зрителей к постановкам в Большом и Мариинском театрах. Сейчас ГАБТ может принять около 2,6 тысячи посетителей одномоментно, Мариинка - 6 тысяч.

Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала президенту Владимиру Путину, что гастрольная деятельность Большого активизировалась после того, как Валерий Гергиев возглавил коллектив, пишет 360.ru.

