С «Болью» ждать 2022 года. Фестиваль перенесли из-за пандемии

Руководство фестиваля независимой музыки «Боль» заявило о вынужденном переносе мероприятия на 2022 год.

По словам организаторов, решение принято в связи с «пандемийными ограничениями» и неопределенности, которая остается «в законодательном поле проведения массовых мероприятий».

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«Несмотря на то, что это непростое и неприятное для всех решение, мы верим, что по отношению к вам, к нашим артистам и к нашим партнерам, в условиях происходящего прямо сейчас, это — единственное верное решение», - говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что заранее купленные билеты останутся действительными на все дни «Боли»-2022. Те, кто захочет их сдать, сможет это сделать с 14 июня до 1 июля.

Напомним, фестиваль «Боль» планировалось провести с 5-7 июля в культурном центре ЗИЛ.

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ФОТО: Фото Владимир Лысенко
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