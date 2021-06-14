С «Болью» ждать 2022 года. Фестиваль перенесли из-за пандемии

«Несмотря на то, что это непростое и неприятное для всех решение, мы верим, что по отношению к вам, к нашим артистам и к нашим партнерам, в условиях происходящего прямо сейчас, это — единственное верное решение», - говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что заранее купленные билеты останутся действительными на все дни «Боли»-2022. Те, кто захочет их сдать, сможет это сделать с 14 июня до 1 июля.

Напомним, фестиваль «Боль» планировалось провести с 5-7 июля в культурном центре ЗИЛ.

