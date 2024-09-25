Русский музей завершил реставрацию картины «Последний день Помпеи»

Государственный Русский музей завершил реставрацию картины «Последний день Помпеи» кисти Карла Брюллова. Об этом сообщила гендиректор учреждения Алла Манилова, пишет РИА Новости.

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По ее словам, написанное в 1833 году полотно возглавляет список произведений отечественных художников во всемирном перечне шедевров. Более девяти месяцев назад реставрационный совет решил впервые за 200 лет провести комплексную научную реставрацию работы. Специалисты удалили с картины старые записи и тонировки, подвели специальный грунт в места заделанных прорывов и мелких утрат, провели регенерацию лака и тонировку потертостей, покрыли лицевую поверхность полотна финальным слоем лака.

С декабря прошлого года эксперты Русского музея провели масштабное технико-технологическое и химико-биологическое исследование работы Брюллова и исторической рамы, а далее приступили к реставрации картины. В зале №86 корпуса Бенуа создали импровизированную реставрационную мастерскую, где работали специалисты музея, установив стеклянную перегородку, благодаря которой посетители могли наблюдать за процессом. Решение стало беспрецедентным в отечественной реставрации музейных экспонатов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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