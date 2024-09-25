Русский музей завершил реставрацию картины «Последний день Помпеи»
Государственный Русский музей завершил реставрацию картины «Последний день Помпеи» кисти Карла Брюллова. Об этом сообщила гендиректор учреждения Алла Манилова, пишет РИА Новости.
По ее словам, написанное в 1833 году полотно возглавляет список произведений отечественных художников во всемирном перечне шедевров. Более девяти месяцев назад реставрационный совет решил впервые за 200 лет провести комплексную научную реставрацию работы. Специалисты удалили с картины старые записи и тонировки, подвели специальный грунт в места заделанных прорывов и мелких утрат, провели регенерацию лака и тонировку потертостей, покрыли лицевую поверхность полотна финальным слоем лака.
С декабря прошлого года эксперты Русского музея провели масштабное технико-технологическое и химико-биологическое исследование работы Брюллова и исторической рамы, а далее приступили к реставрации картины. В зале №86 корпуса Бенуа создали импровизированную реставрационную мастерскую, где работали специалисты музея, установив стеклянную перегородку, благодаря которой посетители могли наблюдать за процессом. Решение стало беспрецедентным в отечественной реставрации музейных экспонатов.
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