Русский музей завершил реставрацию картины «Последний день Помпеи»

По ее словам, написанное в 1833 году полотно возглавляет список произведений отечественных художников во всемирном перечне шедевров. Более девяти месяцев назад реставрационный совет решил впервые за 200 лет провести комплексную научную реставрацию работы. Специалисты удалили с картины старые записи и тонировки, подвели специальный грунт в места заделанных прорывов и мелких утрат, провели регенерацию лака и тонировку потертостей, покрыли лицевую поверхность полотна финальным слоем лака.

С декабря прошлого года эксперты Русского музея провели масштабное технико-технологическое и химико-биологическое исследование работы Брюллова и исторической рамы, а далее приступили к реставрации картины. В зале №86 корпуса Бенуа создали импровизированную реставрационную мастерскую, где работали специалисты музея, установив стеклянную перегородку, благодаря которой посетители могли наблюдать за процессом. Решение стало беспрецедентным в отечественной реставрации музейных экспонатов.

