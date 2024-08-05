Картины члена Союза художников России Волка передали Третьяковской галерее

В опубликованном посте она отметила, что в ее жизни произошло важное событие – она передала 17 работ своего отца в дар Государственной Третьяковской галерее. Среди них 11 картин, четыре графические и две скульптурные работы.

Волк подчеркнула, что по ее мнению, искусство должно принадлежать людям.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы рассказали о совместном выпуске со Студией военных художников имени М.Б. Грекова транспортных карт «Тройка», напоминает RT.

