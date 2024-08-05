Картины члена Союза художников России Волка передали Третьяковской галерее

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что передала Третьяковской галерее 17 произведений искусства своего отца члена Союза художников России Владимира Волка, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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В опубликованном посте она отметила, что в ее жизни произошло важное событие – она передала 17 работ своего отца в дар Государственной Третьяковской галерее. Среди них 11 картин, четыре графические и две скульптурные работы.

Волк подчеркнула, что по ее мнению, искусство должно принадлежать людям.

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ФОТО: пресс-служба Третьяковской галереи
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