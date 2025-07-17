Озвучивавший «Гарри Поттера» Андреев заявил, что не будет работать над сериалом HBO

«Я его озвучивал 100 лет назад и не смотрел. И даже не собирался смотреть. И даже не собирался смотреть», - заявил он «Газете.Ru».

Помимо прочего Андреев отметил, что не согласился бы дублировать новый сериал по вселенной «Гарри Поттера», если бы ему поступило подобное предложение.

Премьера многосерийного проекта от HBO ожидается в начале 2027 году. Известно, что в сериале будет семь сезонов.

По данным СМИ, к съемочной команде проекта в качестве творческого консультанта присоединился Актер Том Фелтон, известный по роли ученика Слизерина Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере. Уточняется, что артист не появится в кадре, передает «Радиоточка НСН».

