Рукописный сборник Цветаевой продали на аукционе за 7 млн рублей

Также на аукционе за 3,1 млн рублей выкупили редкое издание Эзопа – «Эзоповы притчи повелением царскаго величества напечатаны в Москве лета Господня 1712 в марте». Альбом 1926 года «Семнадцать портретов» Юрия Анненкова продан за 2,8 млн рублей.

В российских книжных магазинах нет снижения поступлений западной литературы, однако лучше запастись произведениями любимых авторов, так как риски всегда есть, ранее рассказал гендиректор издательства ЭКСМО Евгений Капьев в разговоре с НСН.

