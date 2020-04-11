Рукопись песни The Beatles «Hey Jude» продали на аукционе почти за миллион долларов
Текст песни The Beatles «Hey Jude», который от руки написал Пол МакКартни, продан на американском аукционе Julien's Auctions, сообщается на его сайте.
Лот купили за 910 тысяч долларов. Продажа стартовала с начальных 140-180 тысяч доллларов, отмечает Газета. ru.
Напомним, песня «Hey Jude» написана в 1968 году. Композиция выдвигалась на музыкальную премию «Грэмми» в номинациях «Запись года» и «Песня года» в 1989 году.
Ранее программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Дмитрий Хохлов в эфире НСН рассказал подробности празднования 50-летия культового альбома The Beatles Abbey Road.
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