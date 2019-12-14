Культовые очки Леннона проданы почти за 200 тысяч долларов

Круглые очки британского музыканта Джона Леннона проданы на аукционе Sotheby's за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (более 183 тысяч долларов). Сообщение об этом размещено на официальном сайте аукционного дома.

Легендарные очки участника группы The Beatles выставил Алан Херринг, бывший водитель барабанщика британской команды Ринго Стара. Херрингу они достались с выпавшей линзой – Джон Леннон забыл очки в автомобиле и отказался от идеи их починить. Экс-шофер сохранил культовую вещь в том же виде.

Лот был продан за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть больше 183 тысяч долларов). Кто стал новым владельцем очков Леннона, Sotheby's не сообщает.