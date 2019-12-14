Культовые очки Леннона проданы почти за 200 тысяч долларов
Круглые очки британского музыканта Джона Леннона проданы на аукционе Sotheby's за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (более 183 тысяч долларов). Сообщение об этом размещено на официальном сайте аукционного дома.
Легендарные очки участника группы The Beatles выставил Алан Херринг, бывший водитель барабанщика британской команды Ринго Стара. Херрингу они достались с выпавшей линзой – Джон Леннон забыл очки в автомобиле и отказался от идеи их починить. Экс-шофер сохранил культовую вещь в том же виде.
Лот был продан за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть больше 183 тысяч долларов). Кто стал новым владельцем очков Леннона, Sotheby's не сообщает.
Круглые очки достались Джону Леннону в 1966 году при работе в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». Вскоре именно эта оправа стала наиболее узнаваемой частью имиджа британского музыканта.
Ранее программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Дмитрий Хохлов в эфире НСН рассказал подробности празднования 50-летия культового альбома The Beatles Abbey Road.
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