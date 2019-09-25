Радио JAZZ 89.1 FM отметит 50-летие культового альбома The Beatles

26 сентября знаменитому альбому The Beatles - Abbey Road исполняется 50 лет. В честь юбилея в эфире Радио JAZZ 89.1 FM прозвучат джазовые версии всех песен последнего альбома «битлов».

Программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Дмитрий Хохлов отметил, что музыка «Битлз» для абсолютного большинства музыкантов – нечто святое.

«Уверен, любой музыкант - начинающий или авторитетный - хоть раз в своей жизни пробовал подобрать песни "Битлз" и испытал восторг от простоты и одновременно наполненности, гармоничности», - сказал он.

Дмитрий Хохлов подчеркнул, что В дни юбилея альбома Abbey Road радиостанция порадует слушателей джазовыми версиями всех песен группы. Их ждут фанки вариации от группы GRP - Groove Collective и легендарного басиста Маркуса Миллера, нежный голос Роберты Гамбарини и гитара Стефена Беннета, парафразы от ансамбля Сергея Жилина…

«С музыкой Битлз в джазе можно творить просто чудеса! Вот так мы отметим 50-летие Abbey Road на Радио JAZZ 89.1 FM», - добавил Хохлов.

Примечательно, что 50 лет назад появилась знаменитая, сакраментальная, одна из самых выразительных обложек альбома знаменитой ливерпульской «четверки», на изображении которой не указан ни исполнитель, ни название.

Улочку Abbey Road «битлы» переходят гуськом. Леннон весь в белом, следом - Ринго в строгом черном костюме, потом Пол - босиком, и замыкает «поход в вечность» Джордж Харрисон, в джинсах и синей рубахе. Так они и идут последние 50 лет, навсегда поселившись в сердце тех, кого захватила их музыка, их идеи, их преданность миру.

Тысячи битломанов собираются на Abbey Road, чтобы в очередной раз перейти священную для каждого из них улочку и прикоснуться к вечности.

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