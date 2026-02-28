Рубальская стала музой молодого композитора Александра Еловских

Одним из ярких моментов мероприятия стала премьера песни «Стая» — результата совместного творчества поэтессы и 41‑летнего певца и композитора Александра Еловских.



Сотрудничество началось после того, как Рубальская посетила мюзикл «Мечтатели» с музыкой Еловских. Спектакль произвёл на неё сильное впечатление, и она предложила артисту создать песню. Композиция затрагивает темы любви, предательства и готовности прощать.



Рубальская поделилась впечатлениями о сотрудничестве: она отметила талант Александра и его человеческие качества, выразила уверенность в успехе песни «Стая» и подчеркнула, что рада возможности работать с таким талантливым исполнителем. Поэтесса также выразила надежду на дальнейшее творческое взаимодействие.

Ранее Рубальская заявила, что нейросети пока не способны создавать поэзию приемлемого уровня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

