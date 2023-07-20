Сябитова опровергла слухи о прекращении работы в шоу «Давай поженимся!»

Ранее телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова заявила НСН, что российские семьи держатся на терпении женщин, а мужчины порой забывают, что помимо красоты важен еще и характер избранницы. Российские женщины занимают первое место в мире, как лучшие жены, потому что могут подстроиться под любого мужчину, отметила она.

Отвечая на вопрос об «идеальной семейной паре» среди медийных людей, она указала на писательницу Дарью Донцову, передает «Радиоточка НСН».

