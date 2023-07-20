Сябитова опровергла слухи о прекращении работы в шоу «Давай поженимся!»

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что продолжит свое участие в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, передает NEWS.ru.

«Я получила предложение, будем сниматься с Ларисой Гузеевой и продолжать создавать прекрасные пары», - поделилась она.

До этого в СМИ появлялась разная информация о будущем шоу на телеканале.

Сваха Сябитова: Мужчинам оптимально звать девушку в ЗАГС через год

Ранее телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова заявила НСН, что российские семьи держатся на терпении женщин, а мужчины порой забывают, что помимо красоты важен еще и характер избранницы. Российские женщины занимают первое место в мире, как лучшие жены, потому что могут подстроиться под любого мужчину, отметила она.

Отвечая на вопрос об «идеальной семейной паре» среди медийных людей, она указала на писательницу Дарью Донцову, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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