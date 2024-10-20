Роулинг заявила, что дважды отказалась от дворянского титула

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг сообщила, что два раза отказывалась от дворянского титула пэра. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

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По словам британской писательницы, она отказалась от дворянского титула в период правления двух партий — Лейбористской и Консервативной.

«Если бы мне предложили пэрство в третий раз, я бы все равно не приняла его», - добавила Роулинг.

В сентябре стало известно, что Роулинг начала работу над новым футуристическим романом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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