Роулинг заявила, что дважды отказалась от дворянского титула

Президенты РФ и Сербии Путин и Вучич созвонились впервые с мая 2022 года

84 палестинца погибли, в результате действий израильских сил в секторе Газа за сутки

Явка избирателей на президентские выборы в Молдавии и на референдум о вступлении в ЕС превысила 33,3%

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в финале турнира WTA 500 в китайском Нинбо

Климатическая зима в 2024 году придет в Москву на 20 дней позже