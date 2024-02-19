Ростовская полиция начала проверку после драки на концерте Глеба Самойлова

Полиция устанавливает участников инцидента и обстоятельства. Заявлений посетителей концерта о противоправных действиях не поступало.

Концерт Самойлова состоялся в воскресенье, 18 февраля. Площадка не смогла вместить всех желающих, в результате чего началась потасовка.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержали более 20 человек за пьянство во время концерта в клубе «Гигант-холл» с участием рэперов Baby Melo и Badri, сообщает «Радиоточка НСН».

