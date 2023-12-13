Автор книги «Слово пацана»: Бандиты Казани довольны сериалом
Бывшие участники криминальных группировок Казани высоко оценили сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом рассказал консультант проекта, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев в беседе с порталом 116.ru.
«Я на связи со многими героями своей книги, они сами консультировали меня по многим вопросам. Если судить по их отзывам, то все довольны. Никто не говорит "Вот такого не было". Все понимают, что сериал не документальный фильм, а художественный», — указал писатель.
По словам Гараева, бывшие бандиты следят за сюжетом и обсуждают игру актеров, высоко оценивая работу Никиты Кологривого, сыгравшего роль Кащея.
Ранее писатель Евгений Вышенков заявил, что в сериале «Слово пацана» «очерчен путь к разрушению», при этом проект может научить современных школьников держать свое слово, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru