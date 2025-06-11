«Высосано из пальца!»: Онлайн-кинотеатры сочли странными жалобы в ФАС на цены
В Ассоциации «Интернет-видео» признали, что разъяснительную работу нужно усилить, и предложили начать с разъяснений для ФАС.
Онлайн-кинотеатры часто предлагают пользователям комплексные подписки и доступ к большему количеству фильмов и сериалов, однако некоторые зрители до сих пор мало знают об этом, допустил в беседе с НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена изучить ценообразование отечественных стримингов в связи с поступающими жалобами пользователей о дополнительных платежах сверх оплаченного тарифного плана, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского. Как он рассказал журналистам в кулуарах Антимонопольного форума, речь идет о «Кинопоиске» и START. Бырдин допустил, что поступившие жалобы скорее всего связаны со стоимостью комплексных подсписок на контент сразу нескольких стримингов.
«Часто в рамках одной подписки можно оформить доступ к каталогу нескольких сервисов. Возможно, недостаточно понятно объясняется, что подписка на базовый набор контента стоит столько-то, а если к "Кинопоиску" хочется добавить оригинальные сериалы "Амедиатеки" и START, то нужна подписка за другую сумму. Не очень понятен интерес ФАС к этому вопросу, поскольку, когда вы покупаете комбинированные подписки, это выгоднее, чем подписываться на разные сервисы по отдельности. Нет никакого мелкого шрифта. Хотите смотреть еще дополнительный набор сериалов - это стоит столько-то. Если кто-то не разобрался, это не проблема ценообразования», - отметил он.
Как добавил собеседник НСН, пока зарубежные онлайн-кинотеатры регулярно увеличивают стоимость подписок, российские сервисы не могут этого сделать в условиях высокой конкуренции за зрителя.
«Относительно других затрат в потребительской корзине подписки на российские онлайн-кинотеатры занимают незначительную долю. По данным Росстата, годовая инфляция составляет порядка 10%, а стоимость подписок на стриминги не менялась уже очень продолжительное время. Американские сервисы, включая Netflix, Disney+, HBO Max, за последние несколько лет подняли цену в среднем в полтора-два раза. Наши стриминги идут навстречу потребителю. Думаю, это результат высокой конкуренции на рынке. Мы с ФАС много лет сотрудничаем по широчайшему кругу тем. Если у них возникнут вопросы, мы обстоятельно все прокомментируем, уверен, проблема слегка высосана из пальца. Возможно, это сигнал для проведения дополнительной разъяснительной работы, скорее всего стриминги уже обратили на это внимание. Уверяю, их юристы пристально за всем этим следят», - заявил Бырдин.
По данным исследования рынка онлайн-кинотеатров, представленного ГфК-Русь, с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%. Помимо прочего в первом квартале года бесплатный пробный период подписки выбрали для себя 54% городских жителей, что тоже стало рекордом, напоминает «Радиоточка НСН».
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