Как добавил собеседник НСН, пока зарубежные онлайн-кинотеатры регулярно увеличивают стоимость подписок, российские сервисы не могут этого сделать в условиях высокой конкуренции за зрителя.

«Относительно других затрат в потребительской корзине подписки на российские онлайн-кинотеатры занимают незначительную долю. По данным Росстата, годовая инфляция составляет порядка 10%, а стоимость подписок на стриминги не менялась уже очень продолжительное время. Американские сервисы, включая Netflix, Disney+, HBO Max, за последние несколько лет подняли цену в среднем в полтора-два раза. Наши стриминги идут навстречу потребителю. Думаю, это результат высокой конкуренции на рынке. Мы с ФАС много лет сотрудничаем по широчайшему кругу тем. Если у них возникнут вопросы, мы обстоятельно все прокомментируем, уверен, проблема слегка высосана из пальца. Возможно, это сигнал для проведения дополнительной разъяснительной работы, скорее всего стриминги уже обратили на это внимание. Уверяю, их юристы пристально за всем этим следят», - заявил Бырдин.

По данным исследования рынка онлайн-кинотеатров, представленного ГфК-Русь, с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%. Помимо прочего в первом квартале года бесплатный пробный период подписки выбрали для себя 54% городских жителей, что тоже стало рекордом, напоминает «Радиоточка НСН».

