Россияне выбрали любимую цитату из книг Рэя Брэдбери

Самой частой фразой из произведений американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери, которую россияне чаще остальных цитируют в интернете стал фрагмент из романа-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» - «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например — не читать их». Её упоминали более 1,91 тысяч раз. Об этом говорится в совместном исследовании книжного сервиса Строки и компании «Медиалогия», которое было проведено к 105-летию автора.

На втором месте оказалось высказывание из книги «Вино из одуванчиков» - «Улыбайся, не доставляй беде удовольствия», которую использовали 1,9 тыс. раз. На третьем фраза - «Неважно, что именно ты делаешь; важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником», ее упоминали более 1,8 тыс. раз.

Строки также проанализировали, какие произведения Брэдбери выбирают россияне для чтения. Лидером стал роман-антиутопия «451 градус по Фаренгейту», на втором месте автобиографическое произведение «Вино из одуванчиков», а замыкают тройку лидеров «Марсианские хроники». При этом, чаще всего писателя читают россиянки в возрасте от 35 до 44 лет.

ФОТО: ТАСС

