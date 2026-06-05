Россияне стали чаще изучать русский язык через книги и мобильные приложения
Накануне Дня русского языка и дня рождения Александра Пушкина аналитики книжного сервиса «Литрес» и магазина приложений RuStore отметили существенный рост интереса россиян к изучению родного языка. Результаты исследования есть в распоряжении НСН.
Согласно данным сервиса, в первые пять месяцев 2026 года выручка от реализации книг по русскому языку выросла на 31% относительно аналогичного периода 2025 года. Наибольший спрос наблюдается как на классические справочные издания и учебные пособия, так и на современные образовательные материалы.
Лидером читательского рейтинга стала книга Виталия Сундакова «Тайны русского языка. Конспект лекций Русской Школы Русского языка», за которой следуют работа Корнея Чуковского «Живой как жизнь. О русском языке», пособие Натальи Катэрлин «Говорите, говорите! Скороговорки, которые улучшат вашу речь», справочник Яны Гераськовой «Ча‑ща русского языка. Как не заблудиться в правилах» и классическое издание Дитмара Розенталя по орфографии и пунктуации.
В цифровой сфере также зафиксирован рост: в RuStore сообщили об увеличении скачиваний приложений для изучения русского языка на 45%, а числа поисковых запросов — на 60%. Наибольшим спросом пользуются сервисы для подготовки к экзаменам, приложения по орфографии, программы с тестами и видеоуроками. Эксперты связывают эту тенденцию с подготовкой учащихся к экзаменационной кампании и общим ростом интереса к грамотности и культуре речи.
Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя предложение писателя Захара Прилепина учредить аналог Нобелевской премии по литературе, сказал, что Россия обладает потенциалом для создания собственной международной литературной премии.
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