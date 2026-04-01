От Древнего Рима до Третьего рейха: Какие исторические книги читали россияне

Лидером по числу упоминаний в топ‑100 стал Древний Рим — 13 позиций. Среди популярных изданий на эту тему — «История Рима» Т. Моммзена, «SPQR. История Древнего Рима» М. Бирд и «Жизнь в Древнем Риме» А. Анджела. На втором месте — книги о Германии времён Третьего рейха (1933–1945), всего 8 позиций, в том числе «Взлёт и падение Третьего рейха» У. Ширера. Также в числе лидеров — литература об истории США (XIX–XX века, 8 позиций), Китае (от древности до 1912 года, 6 позиций) и Древней Греции и Египте (VIII–IV века до н. э., 6 позиций).



Анализ продаж показал, что античность, особенно история Рима, остаётся востребованной у читателей как «политический и институциональный кейс». Высокий интерес сохраняется к событиям XX века — в частности, к книгам о войнах и политических режимах. Читатели по‑прежнему увлечены историей Средневековой Европы, особенно сюжетами о государственности и религии.



Биографическая подача истории тоже популярна: в рейтинге представлено 22 книги о ключевых фигурах разных эпох. Заметен спрос на серии и циклы — в топ‑100 вошли 12 серий и многотомных проектов. Читатели ценят и обобщающие работы о развитии цивилизаций, такие как «Книга знаний: полная история цивилизации» (Куцаева) и «История цивилизации» (Уэллс).



Отдельный сегмент бестселлеров составляют книги о тайнах и символике — например, серия «Тайны…» К. Булычёва и «Масоны» Дж. Дикки. Востребованы и визуальные форматы: атласы, иллюстрированные истории и таблицы (всего 28 изданий в топ‑100), включая «Исторический атлас мира» (Граталу) и иллюстрированные краткие истории от Багановой и Замостьянова.



Среди самых продаваемых книг — «The Book: как создать цивилизацию заново» (коллектив авторов), «Силы и престолы: новая история Средних веков» Д. Джонса, «Записки о Галльской войне» Г. Ю. Цезаря, «Краткая история США» Р. Римини, «Холокост: новая история» Л. Рис и другие работы. Эксперты отмечают, что современный читатель ищет не только политические сюжеты, но и истории «через людей, институты и вещи» — через персоналии и культурные практики.

