Россияне стали чаще читать книги про вампиров осенью

Рост спроса остаётся стабильным: в сентябре 2025 года продажи подскочили на 63% относительно сентября 2024‑го, а год спустя, в сентябре 2026‑го, прибавили ещё 83% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Лидером российского рейтинга самых продаваемых книг о вампирах в сентябре 2026 года стали «Сумерки» Стефани Майер. В пятёрку лучших также попали «Дракула» Брэма Стокера, «Сера» и «Ртуть» Калли Харт, а также «Город потерянных душ» Кассандры Клэр.

Ещё годом ранее, в сентябре 2025‑го, пальму первенства удерживал «Дракула»: на фоне выхода экранизации спрос на книгу вырос в 2,2 раза. В 2026‑м «Сумерки» показали ещё более впечатляющую динамику — их продажи увеличились в 5 раз по сравнению с 2025 годом, благодаря чему роман и занял первую строчку рейтинга.

Основную часть покупателей составляют молодые читатели: на представителей поколения зумеров (18–25 лет) приходится свыше 30% продаж. На втором месте — читатели в возрасте 26–30 лет, чья доля превышает 23%.

Как отметила руководитель пресс‑службы «Читай‑города» Анастасия Савчук, вампирская тематика сейчас переживает новый всплеск популярности. По её словам, экранизации и новые издания классических произведений стимулируют интерес, а современные писатели привносят в жанр оригинальные идеи. При этом молодёжь тянется к таким историям не только ради увлекательного сюжета — для них важны особая атмосфера, эмоциональный отклик и эстетика.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская говорила НСН, что вампирская сага «Сумерки» станет самым успешным по кассовым сборам «перевыпуском» в российском прокате в 2026 году.

