Россияне стали больше покупать книг о биохакинге

В «Литресе» пояснили, что под биохакингом понимают комплекс методов для оптимизации физического и психического самочувствия — они опираются на науку, современные технологии и пробы разных жизненных практик. Среди книг в этой тематике наибольшую выручку сервису принесла работа Хэла Элрода «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех»: автор предлагает трансформировать жизнь благодаря грамотной организации утра. Второе место по доходам занимает издание Андрея Райнхарта «Биохакинг подсознания: 21 день до новой версии себя», третье — книга Елены Хромовой «Синдром Жильбера. Генетический сценарий твоего метаболизма и характера».



Группа компаний «Литрес» удерживает лидирующие позиции на рынке цифровых книг. Согласно её собственным расчётам, доля компании достигает 48% при общем объёме рынка в 23,6 млрд рублей. По данным аналитического агентства J’son & Partners Consulting, показатель составляет 42,6%, а общий объём рынка оценивается в 23,36 млрд рублей.

Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев заявил НСН, что за год в России было продано больше 18 миллионов экземпляров классической литературы, а самый продаваемый писатель - Федор Достоевский.

