Россияне назвали книжных персонажей, с которыми мечтают дружить
По данным книжного сервиса «Литрес», которые есть в распоряжении НСН, россияне назвали образцовым примером дружбы троицу из саги о Гарри Поттере.
Сразу 62% участников опроса считают отношения Гарри, Рона и Гермионы эталоном дружеских связей. Вторую строчку заняли Чебурашка и крокодил Гена — их выбрали 49% респондентов, а на третьем месте оказались Маленький принц и Лис. В топ‑5 также попали дуэт Шерлока Холмса и доктора Ватсона (40%) и история Кая с Гердой (25%).
В рейтинге персонажей, с которыми хотелось бы подружиться, снова впереди герои книг Джоан Роулинг. Пальма первенства досталась Гермионе Грейнджер — её выбрали 48% опрошенных. Серебро — у Гарри Поттера (40%), бронза — у Маленького принца (38%). Кроме того, в пятёрку вошли Шерлок Холмс (37%) и кот Бегемот из романа «Мастер и Маргарита» (31%).
Исследование показало, что вера в настоящую дружбу живёт в подавляющем большинстве россиян — так считают 97% респондентов. При этом 70% опрошенных признались, что именно литература во многом сформировала их взгляды на дружбу.
Опрашиваемые также назвали главные черты, которые ценят в друзьях. Лидируют честность (79%) и надёжность (76%), следом идёт умение слушать (72%). Не менее значимыми россияне считают способность искренне радоваться успехам других (68%) и готовность поддержать в трудную минуту (64%).
Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев заявил НСН, что за год в России было продано больше 18 миллионов экземпляров классической литературы, а самый продаваемый писатель - Федор Достоевский.
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